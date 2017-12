Melissa Klug sufrió soroche en su último viaje

La ex de Jefferson Farfán, Melissa Klug, se fue de viaje al Cusco junto a sus hijas, pero pasó tremendo susto al perder la respiración debido a la altura del lugar. En las imágenes que se han difundido en las redes sociales se puede apreciar a la ‘Blanca de Chucuito’ sentada y conectada a un balón de oxígeno con el rostro desencajado.

Cabe indicar, que la chalaca contó a los medios de prensa cusqueños que hace 15 años estuvo en la ciudad imperial y no le ocurrió nada. “Esa vez no tuve problemas pero ahora me falta la respiración, estoy muy agitada”, indicó Melissa que se encuentra disfrutando junto a su amiga Evelyn Vela por esos lares.