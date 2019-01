Natalie Vértiz confirma pase a Latina

La conductora Natalie Vértiz reveló que no continuara en América Televisión y no descartó su ingreso a Latina. Para la exMiss Perú fue difícil dejar el canal de Santa Beatriz, pero afirmó que siempre es bueno asumir retos.

-¿Te vas a Latina?

No puedo decir nada, se vienen sorpresas, creo que todos en un momento de nuestra vida tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, todo lo que tenga que salir, saldrá bien.

-¿Te costó dejar América?

Sí, me costó realmente. Es un lugar donde he crecido un montón, tengo tanto agradecimiento, siento que me ha ayudado mucho, pero todo tiene su momento.

-¿Tienes otras propuestas laborales?

Las propuestas están, pero yo me quiero dedicar más a mis cosas, no tengo nada cerrado.

-¿Evalúas un mejor proyecto?

Sí, me gustaría actuar un poco más.

-¿Vas a dejar de la lado la conducción por la actuación?

No creo que se tiene que dejar de lado algo que me ha dado tanto en la vida, el día que yo no me sienta contenta conduciendo probablemente no haga, siempre tienes que hacer cosas que te hagan feliz.

-¿Te vamos a ver en la conducción entonces?

De hecho me van a seguir viendo en algún lugar.

De otro lado, Natalie comentó que es amiga de Alondra García Miró, pero dejó en claro que no sabe si la ojiverde retomó su relación con el futbolista Paolo Guerrero. “No tengo idea si volvió con Paolo, no he visto nada. Yo a ella la veo feliz”, indicó.(J.Aspilcueta)