Sheyla bloquea al ‘Zorro’ por Flavia

Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, lamentó que Sheyla Rojas lo haya eliminado de sus redes sociales. La razón, sería porque este le hizo el ‘bajo’ a Patricio Parodi con la joven actriz de ‘Ven, baila quinceañera’, Flavia Laos.

-¿Es cierto que Sheyla Rojas te eliminó de sus redes sociales?

Me ha borrado del Facebook y me ha bloqueado del Instagram.

-¿Fue porque ahora paras con Flavia y Patricio?

Yo salgo con ellos todos los fines de semana.

-¿Por qué crees que Sheyla hizo eso?

Ella piensa que he sido el cupido, creo que está por el camino equivocado. No he presentado a nadie con nadie y si los hubiera presentado, acá nadie te obliga a estar con nadie. Nadie te pone una pistola.

-¿Patricio está mejor que cuando estaba con Sheyla?

Creo que Patricio por su edad no debe de saltar a etapas, a diferencia de Sheyla, que es más grande que él, ha vivido más experiencias como el convivir, tener un hijo. Tiene más responsabilidades y quizá Patricio estaba asumiendo responsabilidades que no le correspondían. (V. Rondón)

Dato

El amigo de Tilsa Lozano no dudó en invitar a la conductora de ‘Estás en todas’ a la novena edición de ‘Juntos en concierto’ el próximo sábado 8 de julio en el Estadio Nacional.