Sofía Franco rompe en llanto al confirmar que ‘Cuéntamelo todo’ no va más

A pesar que su contrato estaba determinado hasta fin de año, la conductora Sofía Franco con lágrima en los ojos señaló, a través de un medio local que el programa “Cuéntamelo todo” sólo irá hasta este 30 de noviembre.

“Simplemente llegamos hasta fin de mes que es el día jueves. Hay muchas cosas que decir. Siempre la gratitud por delante, por esta experiencia tan bonita. Ha sido un año entero de trabajo, de mucho sacrificio por el horario. Sin embargo creo que se hizo un buen trabajo y me voy contenta“, comentó para el “Trome”.

A la vez, dejó entrever que el motivo de la cancelación del programa no sería por rating, pues esta última semana estaba obteniendo una mayor aceptación de los televidentes.”El rating en sí, no. Todo cae por su propio peso, en su momento (se sabrá). A mí ya me ha pasado antes entonces son determinaciones que se toman y hay que acatarlas. Somos empleados de la empresa y creo que si nos dicen que vamos hasta fin de mes, pues con hidalguía ¿no?”, finalizó.