Susy Díaz contó que quisieron violarla

La exvedette Susy Díaz lamentó lo ocurrido con Paula Ávila y reveló que a ella también le pasó algo similar cuando vivía en un hotel en Lima.

“A mí me paso (lo mismo que Poly). Me dieron un jugo de naranja, me sentí mal y fui a mi cuarto. Me encerré y no recuerdo nada. Mi prima me encontró echada y me contó que a ella le habían hecho lo mismo para violarla, me dijo que ese mismo tipo que me invitó el jugo, abusó de ella”, confesó la rubia de labios carnosos en el programa ‘En exclusiva’.

Al ser consultada del por qué no denunció al pervertido, Susy respondió: “Tenía 22 años por eso no denuncié, era chibola”.