VIDEO | ¿Melissa Klug le da la espalda a su amiga Evelyn Vela?

Luego del enfrentamiento entre Evelyn Vela y Jefferson Farfán, la popular Melissa Klug ha encendido las redes con un comentario, el cual, estaría desligándose del tema a pesar que ella estuvo presente en el problema.

“No es asunto mío. Todos saben que yo no puedo hablar de Jefferson Farfán, me mantengo al margen”, sostuvo Melissa Klug.

Sin embargo, Evelyn prefirió atacar a la otra persona implicada en el caso, a la modelo Melissa Márquez, quien habría sido la principal protagonista de este problema.

“Está loca (Melissa Márquez), se echó para atrás, debe ser por ‘algo’ o ‘alguien’. Yo tengo las conversaciones de WhatsApp en las que ella me dice que no puede hablar de lo que pasó por un tema personal y donde me cuenta que el señor le asegura que no recuerda nada y que tal vez estuvo algo ebrio”, comentó.

