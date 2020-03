¡Saca pecho por Tilsa! Jackson Mora dice que tiene cuerpazo

Jackson Mora salió al frente de las burlas que ha recibido Tilsa Lozano por parte de Magaly Medina y Rodrigo González ‘Peluchín’ por su aumento de peso y papada. Para el peleador su nueva pareja tiene un “cuerpazo” y luce mejor que nunca, además aseguro que está realizando deporte.

“Para mí todavía tiene un ‘cuerpazo’, es un avión. Todavía no he comenzado a entrenarla pero ya está yendo al gimnasio”, sentenció y aseguró que los fines de semana se distraen en la casa que alquila en la playa.

Mientras tanto, Tili asegura que no hace caso a los comentarios con mala leche. “Escucho hace más de 10 años que he subido de peso y que tengo celulitis. Sí, he subido de peso y tengo celulitis, pero igual me quieren. Los años pasan, qué vamos a hacer. Uno tiene que sentirse feliz de lo que tiene. Lo importante es ser feliz”, expresó.

De otro lado el boxeador, se desencajó cuando le preguntaron sobre las recientes declaraciones de Rodrigo quien indicó haber conocido a Tilsa cuando lloraba por el romance clandestino que tuvo con Juan ‘El loco’ Vargas.

“No sé y no me importa. Eso ha sido una época en la que no he tenido nada que ver. Es un tema del que prefiero no comentar, es algo incómodo para todos, sobre todo para ella y para mí”, aseguró.

Luego que Magaly Medina presentó un informe sobre el sensual show que hizo Olinda Castañeda en un prostíbulo de Trujillo, este se pronunció. “¿Qué pienso de esas imágenes? Chamba es chamba. Yo la conocí como modelo de pasarela”, dijo.