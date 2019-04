Alan García jura que nunca ha pedido dinero a cambio de obras públicas

Ante las informaciones que comprometen a su ex secretario general, el ex presidente Alan García reiteró que nunca pidió dinero a cambio de obras públicas. “Mis compañeros pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas. Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no”, indicó el ex jefe de Estado.

García dijo que esperará las explicaciones que den Luis Nava y su hijo, José Antonio Nava, así como de Miguel Atala, sobre la información a la que ha accedido el Ministerio Público que los implica en el presunto recibo de coimas de Odebrecht.

“Ante las nuevas denuncias contra los señores Nava (Luis Nava y José Antonio Nava) y (Miguel) Atala, esperaré sus descargos y el interrogatorio y respuestas de Jorge Barata el martes 23 de abril”, escribió.