Alejandra sin miedo si cierran programas “reality”: “No solamente vivo de la televisión”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Polémico! La “chica reality”, Alejandra Baigorria, respondió molesta a uno de sus seguidores que había dejado entrever que su única manera de ganar dinero es con su participación en el programa de competencia, Esto es Guerra.

A través de sus redes sociales, uno de sus seguidores le respondió que estaría apoyando una candidatura presidencial por temor a que quiten los reality de competencia de la televisión nacional. Ante esto, la pareja de Said Palao dejó en claro que ella es empresaria y cuenta con tiendas de ropa en Gamarra.

También te puede interesar: Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz ponen fecha a su boda religiosa

“Me da risa cuando escucho estas respuestas, me parecen demasiado sonsas, por no decir otra cosa. Yo no solamente vivo de la televisión, yo soy empresaria y no quiero que me quiten las cosas que me gané a pulso. (…) Seguimos en democracia, entonces cada uno puede votar por lo que quiera”, mencionó Alejandra Baigorria.

De lejos con Macarena

La modelo Alejandra Baigorria fue clara con el Tribunal de Esto es Guerra y afirmó que de llegar al set Macarena Vélez, ex de Said Palao, ella no aguantará semejante jale y se irá del reality.

Ni bien escuchó que la producción del programa de competencia tenía planeado traer a “una mujer increíble para realizar un bonito enfrentamiento”. La “Gringa de Gamarra” hizo un gesto de fastidio y que dejaría Esto es Guerra si ingresa.

También te puede interesar: Alejandra Baigorria afirma que si Macarena Vélez pisa EEG, se va del reality