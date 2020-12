Antonio Pavón es captado siéndole infiel a su prometida peruana en reality

Compartir Facebook

En el ojo de la tormenta. El español Antonio Pavón no la pasa nada bien en su país, ya que fue ‘ampayado’ siéndole infiel a su novia peruana, la modelo Joi Sánchez, a quien le había pedido la mano en agosto.

El torero fue escogido para ser parte del reality, “Casa Fuerte”, donde ha estado encerrado por dos meses junto a otros participantes. En las imágenes que fueron publicadas por el programa, se observa que Antonio Pavón se levanta de su cama hacia el baño. Sin embargo, la concursante “Samira” también tiene el mismo rumbo.

Minutos más tarde, se escuchan distintos sonidos provenientes del baño, lo que causa la sorpresa de los demás integrantes del reality. El torero salió del cuarto con poca ropa, mientras Samira salía junto a él. Ambos se dirigieron a la cama de él para descansar.

Precisamente, su pareja de Antonio Pavón vio el video junto a todo el panel del programa. La prometida del español indicó que hablará con el torero en privado.

“Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada. Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la consciencia”, señaló.

“La he cagad*”

Por su parte, Antonio Pavón se mostró arrepentido por las imágenes y mencionó que la única mujer a la que ama es Joi. Además, reconoció que malogró todo lo que había conseguido junto a ella.

“La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy. Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en este planeta. La he cagad* y soy consciente”, finalizó.

