Clasificatorias ya tienen hora

Cada vez falta menos para poder ver de nuevo a nuestra selección en las Clasificatorias Qatar 2022 y ayer la Conmebol dio a conocer a sus diez asociaciones la fecha y horario para sus respectivos compromisos que se vienen.

Tras haberse anunciado que las Clasificatorias volverán a jugarse en junio con la sétima y octava fecha, quedó establecido que, en el caso de Perú, tendrá que medirse en ese periodo con Colombia en condición de local y ante Ecuador como visitante.

El partido ante Colombia que tiene como técnico a Reinado Rueda, se llevará a cabo el jueves 3 de junio en Lima a las 8:00 p.m., siendo el escenario escogido el Estadio Nacional. Tras ello, los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán que jugar ante Ecuador, al que visitarán en la altura de Quito el martes 8 de junio y el partido está pactado para las 4:00 p.m.

Como se sabe, tras cuatro jornadas disputadas de las Clasificatorias, la selección peruana registra solo un punto y se ve obligada a sumar la mayor cantidad posible en sus siguientes presentaciones para no alejarse de la opción de clasificar al Mundial. Para los choques ante Colombia y Ecuador, Ricardo Gareca dará a conocer la lista oficial de convocados el viernes 21 de mayo y los trabajos en La Videna