El periodista Beto Ortiz rompió su silencio y a través de su cuenta de Facebook se mostró optimista después de dar positivo al coronavirus. Además, afirmó que vencerá al letal virus y agradeció al cantautor Pedro Suárez Vértiz por sus palabras de aliento.

“Con tanta buena energía que me llega como un río de tanta gente que nada me debe y con una ayudita de mis amigos como tú saldré victorioso de esta batalla, estoy absolutamente seguro. Gracias, Pedrito querido”, escribió el ex conductor de ‘El valor de la verdad’.

FANS LE DAN SU APOYO

La publicación de Beto logró rápidamente millones de ‘me gusta’ y los seguidores del periodista le han brindado su respaldo y deseado una pronta recuperación.

“Te recuperarás pronto Beto eres un gran periodista y ser humano te admiro mucho”, “Positivo, pronta recuperación”, “Dios te bendiga Beto, pronto saldrás victorioso. Abrazos y besos”, “Tu eres un luchador… Saldrás victorioso… Tienes que seguir escribiendo libros. Espero algún momento me puedas autografiar uno”, se lee en alguno de los mensajes dejados en Facebook.

Recordemos que Ortiz ingresó de emergencia al hospital Edgardo Rebagliati Martins tras dar positivo a la prueba molecular del COVID-19 y tener algunos síntomas del letal virus.

Cabe mencionar, que Pedro Suárez Vértiz en el emotivo mensaje que le dejó al comunicador, le recordó que hace años él lo ayudó en una presentación en la Feria de Libro, cuando su salud se encontraba resquebrajada.

“Nunca olvidaré cuánto me ayudaste esa noche querido Beto. Con las justas podía mantenerme en pie. Ahora que estás internado por coronavirus, me toca a mí darte el ánimo y cariño que necesitas. Un abrazo enorme para ti”, posteó el intérprete de ‘Mi auto era una rana’.

“TIENE LA VOZ QUEBRADA Y RONCA”

A través de su cuenta de Twitter, la mejor amiga de Ortiz, Carla García, informó que le periodista se encuentra estable y con mejores ánimos.

“Pude hablar un par de minutos con él y a pesar de que tiene la voz muy quebrada y ronca, tiene mejor ánimo que anteayer. Por ahora solo queda esperar que la enfermedad abandone la parte tomada de los pulmones y que el camino no presente obstáculos. Mientras, tiene buen ánimo y ganas de salir de esta. Agradece mucho todos sus mensajes”, indicó.

