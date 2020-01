La conductora Janet Barboza rompió en llanto tras denunciar que unos malditos envenenaron a su perrito, a quien lo encontró sin vida en la puerta de su casa y cual tenía años de adoptado.

“Hoy salimos en la mañana y encontramos así a mi perrito, lo han envenenado. ¿No entiendo cómo hay personas de tan mal corazón? ¿por qué? ¿qué daño les hacía?”, se preguntó la animadora ahogada en llanto.

“No entiendo cómo hay personas de tan mal corazón, personas con el corazón tan negro que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, ¿qué daño les hacía? Era un perrito que adopté, no era una mascota, era parte de mi familia”, contó entre lágrimas a través de sus redes sociales.

“Todo lo que se hace se paga. Espero que te llegue mucha mala energía, espero que te llegue la maldición de las personas que están viendo este video y que, al igual que yo, amamos a los animales. Esto no se hace. Al que lo hizo, no eres y no serás feliz”, agregó.

Tras ello, en el programa ‘Válgame’, la rulitos acotó que realizará una denuncia ante la comisaría de su sector pues le parece muy extraño lo que ha pasado en su vivienda.

“La persona o las personas que ha hecho esto son unos asesinos. Mi casa es de difícil acceso, para llegar ahí hay que llegar en carro y además pasa muy poca gente. Para echar ese veneno han tenido que tirarlo desde afuera, es muy raro”, comentó.