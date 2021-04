Dorita Orbegoso no cree en el llamado de atención de ‘EEG’

Dorita Orbegoso comentó en el programa ‘Mujeres al mando’ que no cree en el llamado de atención de la producción ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia, donde 14 personas fueron intervenidas incluido Pancho Rodríguez, integrante de Esto es Guerra.

Mira además: Magaly se burla de arrugas de Gisela: «Ya no le hacen primer plano»

Dorita aseguró que ya se ha visto en el pasado que muchos incumplieron las medidas decretadas por la pandemia y luego regresaron como sin nada. “Lamentablemente ellos les lavan la cara, los mandan a sus casas unos 20, 30 o 40 días y luego siguen trabajando y haciendo lo mismo, porque es repetitivo.

No son uno o dos, son la gran mayoría que han estado involucrados”, indicó la modelo. En ese sentido, mencionó que los chicos reality se van de viaje, levantan polémica y luego vuelven a trabajar.

Entérate de más: Hugo García regresa por lo alto a EEG tras estar en Puerto Rico: «De nuevo en casa»

“Se divierten en otros países, en México, parece que no hay COVID porque ahí se van, toman sin mascarilla y luego regresan, pasan sus 15 días de cuarentena, se sacan la prueba, salen negativo y regresan a trabajar”, lamentó que aseveró que en la fiesta de Yahaira hubieron más chicos reality.

“Tengo entendido que hubo otros chicos reality. Aproximadamente entre unos 5 o 6 chicos reality”, dijo Dorita dejando sorprendidas a las conductoras del programa de Latina.

#Espectáculos “Ustedes saben que no he visto un primer plano de la ‘Señito’. No le hacen primer plano. Hemos buscado con el equipo para verle la cara de cerca, pero nada", indicó.https://t.co/M2GJAVbPW7