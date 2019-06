Droga de US$1.000 millones en buque de Perú

Washington. Las autoridades federales de Estados Unidos revelaron este viernes que subió a 17,5 las toneladas de clorhidrato de cocaína halladas en el buque de carga MSC Gayane, que hizo escala en el puerto del Callao, en Perú. La nave permanece encallada en la Packer Marine Terminal de Filadelfia, en Estados Unidos.

La mayor de la historia gringa

La cantidad de droga encontrada en el buque de bandera liberiana es la mayor incautación de cocaína en la historia de las aduanas estadounidenses, dijeron las autoridades. Durante la conferencia de prensa presentaron una parte de los paquetes hallados en siete de los contenedores que estaban en el buque. La droga está valorizada en US$1.1 mil millones, según fiscal estadounidense William McSwain.

Seis detenidos

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) informó que hasta este punto de las investigaciones han sido detenidas 6 personas. Los primeros arrestos, fueron contra los tripulantes Ivan Durasevic y Fonofaavae Tiasaga. Según se informó, la guardia costera estadounidense halló restos de cocaína en las manos de Durasevic durante las pesquisas. Al ser interrogado, este dijo que recibió US$50 mil por ayudar a cargar fardos de cocaína desde 14 embarcaciones que llegaron al buque poco después de que zarpó del Perú camino a Panamá.

La ruta de la droga

Antes de llegar al puerto del Callao, el 23 de mayo pasado, el MSC Gayane, propiedad de la Mediterranean Shipping Co., hizo paradas en el puerto de Concepción (Chile) y en el puerto de Buenaventura (Colombia). En el Perú, el buque permaneció 21 horas y partió el 24 de mayo rumbo al puerto Cristóbal (Panamá), a donde llegó el 9 de junio. Luego encalló en el puerto de Freeport (Bahamas) el 13 de junio y, cuatro días después, en el puerto de la terminal marítima de Packer Avenue, río Delaware, en el sur de Filadelfia. Pero Estados Unidos era solo otra escala en el itinerario del MSC Gayane. De allí, el buque iba a enrumbar a Francia, Holanda y su destino final era el puerto de Amberes, en Bélgica, según las pesquisas fiscales que se desarrollan en Estados Unidos.

Desde el Perú

Se trata de la segunda incautación más grande de droga en el país norteamericano. Solo la supera una de 21 toneladas en Los Ángeles, hace casi 30 años. Fuentes de inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) no creen posible que el total de la droga haya sido colocado vía preñado de contenedores en el puerto del Callao, pues no se trata de un volumen promedio que las mafias intenten enviar desde el Perú. Sin embargo, no descartaron que una parte del cargamento haya salido de esa forma o por la modalidad denominada ‘hormiga’, es decir, pequeñas embarcaciones que no registran su zarpe y llevan la mercadería ilegal a un buque principal en alta mar.

El dato

Los agentes EE.UU, siguen inspeccionando los contenedores que eran trasladados en el buque MSC Gayane. Autoridades federales creen que, en el curso de las inspecciones a los demás contenedores, podría aumentar incluso en 30 toneladas más.