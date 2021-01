¡El poder del amor! Recorría 36 km a diario para buscar a su novia y le regalarán moto

Compartir Facebook

Tierno. Muchos jóvenes hoy en día piensan que el amor se basa en cosas materiales, para esta pareja, el significado del amor está en los pequeños grandes detalles.

Apoyarse mutuamente

Por el amor se hace de todo por apoyar a esa persona que se quiere, apoyarse siempre en cualquier circunstancia, sobre todo en momentos difíciles. Este novio es ejemplo de este tierno compromiso.

“Es gratificante ver lo que hace por mí. A menudo, incluso enfermo, me recoge. No cualquiera haría eso”, dijo Carla sobre Alan, su novio.

Alan Xavier sabía que sería un inconveniente que su novia trabajara tan lejos, sin embargo, eso no fue obstáculo suficiente para él.

A todo motor

Alan decidió tomar su bicicleta, adaptar un asiento trasero en ella e ir a buscar a su querida Carla pedaleando. Recorrer 36 kilómetros ida y vuelto era pan comido, lo importante era mantener a su pareja a salvo.

Esta muestra de amor se hizo tan conocida que un odontólogo local decidió hacer algo por la pareja. Regaló una moto al joven de 22 años para que pudiera buscar a su novia.

“Nunca imaginé que una publicación que hice para agradecerle su esfuerzo tendría una repercusión tan grande. Salió en varios sitios, incluso a nivel nacional. El dentista, que trabaja en Amapá, vio la noticia y me contactó a través de la red social”, contó Carla.

Una familia muy unida

Esta parejita lleva viviendo juntos durante 3 años en su natal Brasil, tienen dos hijos, Ryan de 4 años y Lorenz de 1 año. Ella estaba agradecida con los sacrificios de su pareja y todo el amor que le dedica.

