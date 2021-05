“El Shamuco” es sacado del equipo de “La Uchulú”: “No me informaron de mi salida”

Compartir Facebook

El influencer y youtuber, Samuel González, “El Shamuco”, reveló que no trabajará más con “La Uchulú” como lo venía haciendo, debido a que fue retirado sorpresivamente de su equipo de trabajo.

En una entrevista con un medio local, “El Shamuco” lamentó que no se le haya informado con anterioridad que no iba a seguir trabajando con “La Uchulú”, pero que respetará la decisión que hayan tomado.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, mencionó ‘El Shamuco’.

Asimismo, el youtuber indicó que el programa “El Reventonazo de la Chola” le propuso grabar un video de despedida junto a “La Uchulú” para informar a sus seguidores las razones del distanciamiento.

“En el Reventonazo nos dieron una propuesta de grabar un último video del final de mi historia con la Uchulú, lo cual acepté con mucho gusto, debido a que las personas se merecen una explicación. Nuestros fans se merecen una explicación del porque se termina nuestra historia”, finalizó.

