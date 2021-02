Emanuel Herrera: “Sporting Cristal me maltrató”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La salida de Emanuel Herrera de Sporting Cristal parecía que se había logrado de mutuo acuerdo, pero no fue así, dijo el atacante argentino, quien se mostró dolido por la forma cómo se trató su caso.

“Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico.

Entérate de más: ¡Ayudemos! Papito fue desalojado de su casa junto a su hijo con paraplejia

Argentinos Juniors me hizo una buena propuesta, pero mi exclub no me dijo nada (renovación) y yo tenía que velar por el bien de mi familia”, confesó el atacante, Además, Herrera lamentó que ninguna autoridad del club rimense le haya despedido formalmente del club, apenas por redes sociales. “No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera.

Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, afirmó el delantero. “Me escribieron (Horacio) ‘Calca’, Omar (Merlo) y el ‘Piki’ Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo de los chicos, todo bien con ellos”, comentó Herrera.

Mira además: ¡Puso el ojo y la bala! Jefferson Farfán en coqueteos con Stephanie Valenzuela

Por último, expresó sus deseos para el club celeste “Ojalá hagan una buena Copa, pasen a octavos, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada que se lo merecen. Agradecerles a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol” comentó Emanuel Herrera.