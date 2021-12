Ernesto Pimentel: “si optan por una vida sexual activa, incluir un preservativo”

Compartir Facebook

En el marco del Día Mundial de la lucha contra el sida, el conductor y productor Ernesto Pimentel decidió compartir con sus seguidores su experiencia de cómo combate la enfermedad y aconsejó chequearse de forma preventiva.

“Si deciden tener una vida sexual activa, incorporar el preservativo, las medidas de protección que nos va permitir cuidar a los que amamos y cuidarnos”, dijo el artista de América televisión.

Como se sabe, Ernesto Pimentel anunció hace más de 20 años que era portador de VIH, por lo que sabe cómo lidiar con la enfermedad.

“Soy una persona que no se dio por vencida”

«No debemos usar la palabra portador, sino una persona que tiene VIH. Hace muchos años era muy caro, difícil tener acceso a tratamientos, por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otra si se hacen un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas», refirió.

En ese sentido, Ernesto Pimentel contó que sufrió de discriminación al igual que muchas personas que tienen este virus.

«Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti sí», señaló el actor cómico en Apropo.

