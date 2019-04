Exmiss Perú saca trapitos sucios a organizadora Jessica Newton

La ex Miss Perú 2018, Romina Lozano, contó los motivos por los cuales se dio su distanciamiento con la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, quien durante su presentación en ‘El valor de la verdad’ la llamó “malagradecida”.

“Los problemas se originaron cuando terminó el Miss Universo y se atacan por redes sociales los seguidores de ella y los míos, pero en ningún momento yo dije algo”, comentó en ‘Andrea al mediodía’. “Lo que me molestó fue que me diga que salga a disculparme y respondí que no tenía nada que aclarar sobre temas que no salieron de mi boca”, agregó.

Según Romina, Newton quería obligarla a hacer una publicación de agradecimiento en sus redes sociales a favor de ella. “Sentí que no era necesario hacer un post. Sí estoy agradecida siempre con todo lo que se me dio”, afirmó.