Figuras de ‘Chollywood’ se mostraron alarmadas por la ola de violencia en nuestro país

Diversas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para conmemorar el ‘Día de la mujer’ y enviar mensajes reflexivos contra el machismo. Cabe mencionar, que hasta febrero de este año van 30 casos de feminicidios en el Perú.

“Para todas las mujeres. Para las que luchan día a día por ser respetadas, por las que han sido violentadas, por las que han muerto luchando por nuestros derechos, por las que ya no están… Y para ti también, no estás sola. Por nosotras, porque nos queremos vivas”, escribió Anahí De Cárdenas en Instagram debajo de un video donde comenta que todas las mujeres en el país hemos vivido en un “ambiente machista”, es por ello que debemos “cambiar el chip”.

Por su parte, Tula Rodríguez invitó a las mujeres a no sentir miedo y denunciar si son agredidas. “Si estás pasando por un momento complicado o por un proceso duro. Sé que es difícil de entender y es fácil decir porque no denuncias, solo hay que estar en tus zapatos. Te invitó a que respires y que tomes la decisión de tu vida, que no se apoderé de ti el miedo, mi reina hermosa tienes todo el derecho de ser feliz. Atrévete haz el cambio y veras que vendrán cosas maravillosas para tu vida”, dijo la conductora.

“NO A LA AGRESIÓN”

Tilsa Lozano también compartió una publicación donde solicita no se maltrate a la mujer ni física ni psicológicamente. Además, pidió perdón por sus comentarios “machistas” en el pasado.

“¡No al maltrato psicológico, no a la discriminación, no a la agresión física o verbal, no al bullying, no al acoso, es momento de decir basta y amarnos entre todas!”, aseveró.