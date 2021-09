Gisela Valcárcel le responde a todos sus ‘haters’: “No me importa si no les gusta cómo soy”

Compartir Facebook

La ‘señito’ aprovechó las cámaras de su programa para dejarle un mensaje a todos los que la critican a ella y a su programa.

Gisela Valcárcel se hizo un espacio pequeño en medio del último programa de ‘Reinas del show’ para hablar sobre todas esas personas que la critican en redes sociales y en otros medios. ‘Gise’ dejó en claro que ella es una persona romántica y que le gusta compartir esos momentos con otras personas.

Además, que sabe muy bien qué cosas y qué no le gusta hacer, por lo que no va a cambiar a costa de nada. Ella descarta las críticas que solo la atacan y afirma que no le importa lo que piense la gente, en tanto ella esté cómoda con lo que hace.

“Me enterrarán romántica. Sí, soy una romántica y me encanta invitar a la gente a ser románticos. No me importa para nada si algunos les gusta que yo sea o no de una forma”, expresó la ‘señito’ con esa sonrisa que no se le borra fácilmente.

Luego se dirigió a cada uno de sus seguidores y los televidentes que están felices con su personalidad, para pedirle que se pongan en sus zapatos y que ella es un ser humano como cualquier otro. “Me amo como tú te amas y me encanta ser así”, finalizó ‘Gise’.

La conductora de ‘Reinas del show’ se mostró enérgica al escuchar la denuncia de Diana Sánchez luego de sufrir nuevamente un asalto a mano armada.

Durante la última gala de dicho programa de baila, la popular ‘Señito’ no tuvo reparos en disparar contra los responsables por la seguridad de las calles y autoridades. Todo esto en medio del llanto de la excombatiente. “Asaltan todos los días y en nuestro país seguimos sin hacer nada”.

Asimismo, Gisela Valcárcel exhortó al gobierno de Pedro Castillo que haga castigos justos para los que delinquen. “Algunos dicen ándate a vivir fuera, pero eso es muy triste teniendo un país maravilloso. Estamos pidiendo que todos los unamos y que haya castigos reales, auténticos para los que hagan estas cosas. Por robar un celular matan personas”, agregó.

