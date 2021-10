Jackson Mora se luce en redes sociales con saludo para Tilsa Lozano por su cumpleaños

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El peleador le dejó un romántico mensaje en redes sociales a Tilsa, quien está festejando su cumpleaños número 39.

Jackson Mora y Tilsa Lozano llevan un buen tiempo juntos y parecen estar en un gran momento de su relación. Tilsa hoy está soplando 39 velitas y quien mejor que su futuro esposo para darle un saludo especial por su onomástico.

A través de sus redes sociales, el boxeador le puso mucho cariño a su publicación y le dejó unas románticas palabras a Tilsa. Jackson acompañó su saludo especial con una fotografía del día en el que le pidió matrimonio a la ‘ex vengadora’.

“¡¡Feliz cumpleaños mi reina!! Que Dios te dé muchísimos años más de vida, salud y todo lo bueno que tienes en tu vida. ¡¡Te amo!!”, escribió el boxeador.

Después de este romántico gesto, la respuesta y agradecimiento de Tilsa no se harían esperar. “Te amo mi amor, gracias por pasar este 3 cumpleaños juntos y que Dios me regale muchos más a tu lado”, comentó ‘Tili’ a su prometido.

Cabe recordar que hace unos días Tilsa sorprendió al usar el color que la vinculó por años al ‘Loco’ Vargas. Y es que ella se hizo un regalo de cumpleaños que consistió en arreglar su auto como ella guste y decidió ponerle luces moradas.

Mire también: Jefferson Farfán: Denuncian que distribuidora de su película tiene deuda de más de 1 millón de soles

La ‘ex vengadora’ Tilsa Lozano evitó hablar sobre su compromiso con su boxeador Jackson Mora ya que según la modelo prefiere su tranquilidad y paz en su relación.

Tilsa Lozano evitó dar declaraciones sobre la insinuaciones de Magaly al decir que le parece una falta de respeto que la modelo haya pintado el carro de su prometido de color morado, color característico del equipo de su presunto ex ‘saliente’ el ‘Loco’ Vargas.

“Mi vida personal estuvo expuesta y sigue expuesta. Por más que uno cuide su vida personal o cuide a su pareja, siempre hay muchas cosas que se inventan. Aprendí a no salir a aclarar las cosas, me basta mi verdad y mi paz. Ahora tengo hijos y tengo que cuidar mucho más mi vida personal, pero siempre van a hablar y ya entendí que no es mi problema”, dijo Tilsa para un diario local.

Al parecer la regia Tilsa a preferido dejar de lado las especulaciones y escándalos que puedan perjudicar a su novio o a sus hijos pues ya no solo está ella sino toda una familia detrás que merece respeto.

Como se recuerda hace un mes aproximadamente su pareja Jackson Mora le pidió la mano después de tantas indirectas el boxeador se animó a dar el siguiente paso, sin embargo la modelo no teme que su matrimonio fracase o que se separen como se vienen separando algunas parejas en el mundo del espectáculo.

“Las parejas se separan y juntan a cada rato, y eso no tiene por qué afectar ni atemorizar mi relación. Mientras cuidemos nuestra relación, va a estar todo bien. Estar en pareja no es solamente una responsabilidad, es también ponerle ganas, uno no está en pareja solo por el amor, tenemos que ser leales y responsables. Cada pareja tiene su idioma, su propio mundo, no tengo por qué opinar ni compararme con otras parejas”, señaló la ‘ex vengadora’.

Además: Cassandra Sánchez causa dudas sobre su embarazo: «Vamos camino a convertirnos en 5»