Janet Barboza llama “tóxica” a Magaly Medina y le da con palo: “La gente no le cree”

La conductora de ‘América Hoy’ arremetió contra la popular ‘urraca’ y dijo que ella ya perdió credibilidad que sus puntos de rating son bajos.

Janet Barbosa no pasa ni con agua a la ‘urraca’ y salió a hablar sobre ella. Janet dijo que Magaly ya no es una fuente confiable para las personas y que sus puntos de rating no son nada en comparación a lo de antes.

“El programa de la tóxica no lo veo, lo que me entero es por redes sociales porque es una persona que perdió credibilidad hace rato, está haciendo siete puntos de rating, la gente no le cree”, inició diciendo Janet.

Pero no quedó allí, sino que la ‘retoquitos’ le siguió dando con palo a la ‘urraca’ acerca de que no debería conducir ningún programa de televisión. Ella dijo que lo que diga Magaly no le quita el sueño y que su opinión no tiene ninguna importancia.

“Magaly Medina es la persona menos indicada para criticar a cualquier programa de televisión o conductor, porque se acomoda de acuerdo a sus intereses. Tomar palabras de alguien de ese calibre no es importante, su opinión no tiene peso”, finalizó la ‘retoquitos’.

Magaly Medina visitó a su amigo Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’ y recordaron juntos algunos episodios de sus inicios en la televisión. Todo empezó cuando la ‘urraca’ llamó ‘Chibolín’ a Andrés Hurtado y él le pidió que lo llamé por su nombre porque ‘Chibolín’ es del pasado.

Sin embargo la ‘urraca’ le explicó que no había de que avergonzarse ni nada parecido, pues ese personaje de su pasado lo había hecho llegar hasta donde está hoy en día. “Tú le debes mucho a tu personaje ‘Chibolín’. Uno tiene que ser agradecido con su pasado porque parte de lo que uno ha sido, eso es precisamente lo que uno es ahora”, comentó la ‘urraca’ bastante filosófica.

Ese tema fue la excusa perfecta para traer a la conversación a su ‘comadre’, la ‘Gise’. Y es que Magaly aprovechó el momento para mandarle su chiquita a Gisela Valcárcel sobre su pasado como una “bataclana”.

“¿Por qué quieres matar a Luz Clarita? Tú te iniciaste como comediante. Es como que a la Valcárcel no la pusiéramos como bataclana”, dijo Magaly y causó las risas del conductor del programa y de todos los presentes.

La ‘urraca’ al ver la reacción de sorpresa de Hurtado, le preguntó si había dicho algo incorrecto. “¿Digo no o he tocado carne? Ah cierto, es tu amiga”, dijo Magaly fiel a su estilo.

