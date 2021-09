Johanna San Miguel ‘parcha’ a Nicola Porcella: “¿Ahora eres mexicano? Ubícate”

Compartir Facebook

La conductora de Esto es guerra Perú encaró a Nicola Porcella, quien hoy pertenece al equipo de ‘Guerreros México’ por no competir en ningún juego.

“Lo que quiero ver es en qué momento va a jugar Nicola Porcella. Es lo que estamos esperando. A qué hora vas a jugar”, le preguntó incómoda al ‘Ojiverde’.

En ese instante, la ex ‘cobra’ se acercó al micrófono para responderle. Según su defensa, la que daba indicaciones quién iba en cada juega era la producción, por lo que descartó que él haya pedido no ir en las competencias.

“Hay como tres mujeres tuyas que tampoco juegan. Hemos ordenado tu productor y mi productora. Jugaré cuando mi productora Rosa María me lo diga”, contestó el chico reality, a lo que la ‘Chata’ atinó por darle un palmazo y retirarlo de su lado

“Ya no puedo más, quiero ahorcar a Nicola Porcella ¿Ahora eres mexicano? Ubícate”, dijo la ‘mamá leona’.

Nicola Porcella ningunea a sus ex compañeros de EEG: “No necesitas tener 8 años para ser el mejor”

El integrante de ‘Guerreros México 2021’ dejó por los suelos a sus ex compañeros de ‘Esto es Guerra’ y ninguneó su capacidad de competidores.

Nicola Porcella estuvo ayer frente a sus ex compañeros de ‘Esto es Guerra’ para medirse competencia. Porcella fue el encargado de motivar a su equipo de México para que salgan a ganar la competencia contra Perú, pero lo hizo ninguneando la capacidad competitiva de sus ex compañeros.

Nicola asumió el liderazgo de ‘Guerreros México 2021’ y les dio unas palabras de aliento. “Todos estamos acá por una razón, todos entramos a Guerreros porque queremos algo más y son estos días los que cambian los días, se los digo por experiencia”, dijo ‘Nico’.

Y es que Porcella señala que los 8 años de experiencia en ‘reality’ no garantizan nada, pues asegura que los mexicanos son mejores compitiendo. “Esos chicos tienen 8 años, pero la destreza física que tienen cada uno de ustedes es impresionante. Ustedes son una máquina y créanselo. Nunca he visto competidores como ustedes, en mi vida haciendo 8 años ‘reality’, no he visto competidores de la calidad de ustedes. Créanselo lo que son, demuéstrenle que no necesitas tener 8 años en este ‘reality’ para ser el mejor”, comentó Porcella.

