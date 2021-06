Jossmery Toledo sin roches con Paula Manzanal: “Lo pasado pisado”“

Compartir Facebook

Jossmery Toledo y Paula Manzanal estuvieron alentándose una a la otra, en el estreno del reality de baile “Reinas del Show”. Fue la ex integrante de la Policía Nacional quien a través de sus historias de Instagram compartió un video aplaudiendo el baile de la rubia modelo.

“Vamos amiga”, se le escucha decir a Jossmery causando gran asombro entre sus seguidores, pues recordemos que fue vinculada sentimentalmente con Fabio Agostini, actual pareja de la popular ‘Chica Tulum’.

Por su parte, Paula no dudó en musicalizar su encuentro con Toledo al ritmo de la canción “La nueva y la ex”, éxito del puertorriqueño Daddy Yankee, demostrando que no tiene ningún problema de compartir la misma pista de baile con Jossmery.

LE RECUERDAN A DEZA

De otro lado, Santi Lesmes, le recordó a Jossmery su escandaloso romance que vivió con Jean Deza. “En la segunda división te hiciste conocida, acá en la primera tienes que hacerte reconocida y aplaudida.

Tienes que convencernos a nosotros el jurado y encantar a la gente que está en casa, sino desciendes a segunda, y como bien sabes, otra vez de segunda a primera es complicado y sino, que se lo pregunten a Jean Deza”, sentenció el jurado español.

Antes esto, Jossmery aseguró que no le molesta que le recuerden su pasado. “No me incomoda, me divierto. Lo pasado pisado, yo lo tomo relajado”, acotó.