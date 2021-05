Joven rompe en llanto tras recordar últimos instantes con su novia antes de tragedia en Metro

Compartir Facebook

Triste despedida. México continúa de luto por la tragedia que vivió la noche del lunes 3 de mayo en la alcaldía Tláhuac. Dos vagones del Metro cayeron al vacío luego que colapsara la estructura sobre la que circulaban a 65 pies de altura.

La lamentable noticia dejó un saldo de, por lo menos, 23 personas fallecidas y 70 heridos, muchos de ellos de gravedad. Con el pasar de los días, distintas familias han reconocido a los seres queridos que han perdido la vida en el desplome del tren.

Uno de ellos es Enrique de 22 años, un joven que había salido a cenar con su enamorada. Tras despedirse de ella con un beso, Nancy Lezama decidió regresar a su casa en el Metro de México junto a su hermana.

El joven de 22 años fue encontrado llorando sin consuelo a unos metros del Ministerio Público de Iztapalapa. Sin embargo, después de recordar los últimos momentos que vivió junto a su enamorada, se ahogó en llanto. La fotografía tomada por una periodista se convirtió en viral por la cruda historia que tuvo que vivir a su corta edad.

“Mi Nancy, me dio mi último beso. Fuimos a cenar y la fui a dejar al metro. Al llegar a mi casa, supe del accidente del metro y, después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, mencionó el joven, mientras no podía contener las lágrimas.

Precisamente, la familia de Nancy Lezama continúa viviendo un calvario, ya que la hermana de chica de 22 se encuentra dentro de los heridos de gravedad. A sus cortos 12 años, la pequeña presenta una hemorragia interna y una fractura de columna por la tragedia.

