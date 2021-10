Juan Víctor demanda a Andrea y Sebastián por exponer a su hija en redes sociales

Compartir Facebook

No piensa quedarse de brazos cruzados y menos teme a las amenazas de su ex, Juan Víctor Sánchez, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín, anunció que ha tomado acciones legales contra la ahora integrante de “La banda del chino” y el novio de ésta, Sebastián Lizarzaburu, por seguir exponiendo a su menor hija de 3 años en sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el joven padre de familia respondió a la serie de ataques que viene recibiendo en redes sociales tras arremeter contra el recordado “Hombre roca” en el programa “Amor y Fuego” y aprovechó para informar que inició un proceso legal, el cual espera culmine pronto.

“Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo, puedes bloquearme, por favor. Porque mucha gente por aquí solo se dedica a hablar huev*** y media sin saber todo lo que hay detrás”, escribió Juan Víctor.

Además, reconoció que si bien él sacó los trapos sucios en televisión, ahora prefiere no echar más leña al fuego y llevarlo todo por la vía legal. “Son temas que sí, que he hablado, pero prefiero no exponerlos, ya se ha iniciado un proceso legal, que cuando culmine, toda esa fanaticada quizás abra los ojos”, sentenció.

Como se recuerda, Juan Víctor y Andrea están envueltos en una batalla legal, luego de que la influencer lo denunciara por presunta violencia psicológica porque él habría amenazado con enviarle una carta notarial a Sebastián si no dejaba de grabarse con su pequeña.

