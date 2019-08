Juez salva de meter en la cárcel a Pedro Pablo Kuczynski

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski se salvó de ser enviado a la cárcel con prisión preventiva, tal como solicitó el fiscal José Pérez Gómez, por decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien determinó que el ex mandatario siga bajo arresto domiciliario en su casa.

Chávez Tamariz, tras escuchar al fiscal Pérez y al abogado de PPK, César Nakasaki, precisó en su resolución que el Ministerio Público no sustentó con pruebas que las visitas a PPK hayan sido por motivos políticos y de obstrucción a las investigaciones que se le siguen en el caso Lava Jato.

En la audiencia de más de dos horas, el juez aclaró que el arresto domiciliario solo impide la visita de testigos y peritos que participan en la investigación a PPK, a quien se acusa de delitos por asesorar a Odebrecht cuando era primer ministro y ministro de Economía.

​LA ACUSACIÓN

Pérez remarcó que PPK incumplió reglas de conducta e indicó que “existe base objetiva de perturbación probatoria de parte del imputado” e indicó que, en primera y segunda instancia “existe plena convicción que PPK merece la prisión preventiva”. “La medida es idónea, necesaria y proporcional”, dijo.

“La fiscalía no se ensaña, no es inhumana y menos actúa políticamente. Han sido cuatro jueces, uno de primera instancia y tres en segunda instancia han señalado que PPK debería estar con prisión preventiva”, agregó y se le impusieron restricciones por que no se probó que estaba mal de salud.

Añadió que PPK violó la prohibición de comunicarse con los testigos de su caso y de realizar reuniones sociales, además de realizar actividades políticas directas e indirectas.

LA DEFENSA

Nakasaki respondió que el fiscal Pérez no ha probado sus acusaciones y remarcó que tampoco se han violado las restricciones impuestas a PPK para otorgarle el arresto domiciliario. Señaló que en cuanto a visitas, no hay restricciones ni precisa quienes sí pueden o no visitarlo.

Añadió que los congresistas y ex ministros que visitaron a PPK, “son sus amigos de toda la vida”, pero ello no prueba ningún accionar político. Indicó que Pérez, para sustentar que PPK hizo actividad política, debe probar el contenido de las conversaciones que tuvo con sus visitas.

Nakasaki precisó que hay “un terremoto institucional” en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que “impide construir algo positivo”, pero destacó que el juez Chávez “ha dado una lección de razonamiento jurídico y de respeto a los derechos de un anciano enfermo”. “Ha puesto alto al poder de la fiscalía”, agregó.

EL DATO

El fiscal indicó que PPK fue visitado por la vicepresidenta Mercedes Aráoz, los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta y los exministros Alfredo Thorne, Claudia Cooper, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Abel Salinas y Alfonso Grados. Señaló que varios de ellos son testigos en casos vinculados a Lava Jato.

Lo llevan a clínica y es paciente de alto riesgo

Antes de iniciarse la audiencia judicial para evaluar si lo envían o no a prisión preventiva, el ex presidente PPK fue internado de emergencia en la Clínica Internacional de San Borja, afectado por dolor de pecho y presión alta, según el médico de ese nosocomio y ex ministro de Salud, Abel Salinas.

Precisó que por su edad y tener un marcapaso, PPK es un paciente de alto riesgo, cuya situación se complica por “estar en arresto domiciliario, lo que conlleva a una situación ansiosa permanente”. “Se puede estabilizar temporalmente, pero el problema probablemente continúe”, agregó.

Salinas, ministro durante el breve gobierno de PPK, señaló que resulta “perverso” y “un acto de maldad” plantear que el ex presidente no reciba visitas, tal como lo expuso el fiscal José Pérez.