Karla Tarazona y su esposo son denunciados por presuntamente entregar donativos en mal estado

Karla Tarazona y Rafael Fernández dieron de que hablar hace algunos días al haber tomado una buena iniciativa de donar alimentos a las personas que más necesitan, sin embargo no se imaginarían que días después los mismos pobladores harían una denuncia en su contra.

A través de las redes sociales diversas personas hicieron su denuncia pues diversas familias de Ventanilla se vieron afectadas pues afirmaron que recibieron kekes y bebidas en mal estado por lo que mostraron su indignación con la locutora y su esposo.

«El día de hoy iban a entregar kits nutricionales por parte de la Dirección Regional del Callao y Cafed hacia todos los niños de los PRONOEI, tanto de Pachacutec como Ventanilla», dijo una mujer.

Además, la denunciante afirmo que tuvieron que hacer largas colas para recibir el kit nutricional pero la sorpresa se la dieron al recibirlo pues despedía malos olores.

«Al ir, había una cola inmensa de todos los padres porque nos dijeron que las mamás debíamos de ir acompañados (…) Los kits nutricionales que contenían chica morada, unos kekes y mazamorra estaban hongueados, podridos, vencidos, apestaban a malogrado», añadió.

Es así que las personas afirmaron que Karla y Rafael se habían burlado de los pobladores de la zona con sus donaciones pues presuntamente la gran mayoría estaba en malas condiciones.

«Es una burla lo que hicieron hoy, porque los alimentos iban con destino a los niños de PRONOEI», dijeron.

Asimismo, se viralizaron videos dónde sale la propia locutora entregando los víveres y luego se ve a los vecinos tirándolos al suelo porque estaban en condiciones lamentables.

Karla Tarazona contrajo una fuerte infección en los ojos

La conductora de tv Karla Tarazona ha dejado a sus fans bastante preocupados al no publicar ninguna foto por fiestas y en los videos de sus stories de Instagram salir con unos lentes oscuros, es así que Karla aclaró la situación.

Karla dio una triste noticia a todos sus seguidores quienes se encuentran preocupados por su estado de salud pues notaron algo raro en su reciente contenido en plataformas.

«Bueno muchos me preguntan porque salgo con lentes en mis fotos, por qué no estoy subiendo fotos, por qué no hago historias, bueno les cuento, hace una semana estoy delicada de salud», fueron las palabras inicialmente de la conductora.

«Mis ojos adquirieron un microbio muy fuerte gracias a Dios voy recuperándome pero es un tratamiento largo y tedioso trataré de subir lo que pueda», seguía diciendo Karla.