Lucho Cáceres chotea a Stephanie Valenzuela

Gisela Valcárcel confesó durante la gala de Stephanie Valenzuela, que para el sketch que debía realizar la cantante, la producción buscó un actor que la acompañe y hubo uno que le respondió sarcásticamente. “Un actor me escribió y me dijo: ‘¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela’. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocable, a veces y no todos”, indicó Gisela.

Ante esto, Lucho Cáceres utilizó su cuenta de Facebook para señalar que fue él, quien no quiso acompañar a Stephanie. “¡Fui yo, yo dije no! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto”, comentó el actor.

Por su parte, la participante, se mostró sorprendida al enterase de la negación del actor. “Para la gente que no me respeta, que no le caigo bien, me da igual, no miro al costado sino para adelante”, respondió la joven.