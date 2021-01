Luciana Fuster sobre Austin Palao: “Se puede ser amigo del ex”

Compartir Facebook

La “chica reality”, Luciana Fuster, confesó que tenía un pensamiento distinto con respecto a las exparejas, pues no creía que se podía tener una relación cercana o amistad, pero todo cambió al terminar con Austin Palao.

En una entrevista para un programa de espectáculo, la influencer mencionó que nunca tuvo algún tipo de problema con el hermano de Said, ya que después de dar por finalizada su relación limó asperezas con él y continúan conversando.

“Este año logramos limar asperezas por completo y realmente empezamos a limar asperezas el año pasado. Creo que, de un tiempo a esta parte, todo quedó en el olvido, en el pasado y creo que es lo más bonito. Se puede ser amigo del ex, yo pensaba que no, pero yo me llevo bien con mis dos ex”, mencionó Luciana Fuster.

Sin embargo, a pesar de llevarse bien con Austin Palao, pidió a sus seguidores que pasen la página porque no existe chance que puedan regresar. Ahora, ambos están concentrados en sus proyectos.

“Yo agradezco todo el cariño (a los fans). Yo entiendo que les haya encantado la relación. Obviamente fue una etapa muy bonita, pero si nosotros ya cerramos el libro en esa historia, por favor que lo cierren ellos también”, indicó la modelo.

