“Magaly eres irresponsable”

LEONARD LEÓN Y JANET BARBOZA CONDENAN A CONDUCTORA POR ARRIESGAR LA SALUD DE SU EQUIPO

Indignación es lo que ha causado los últimos comentarios de Magaly Medina, luego de confirmar que dio positivo al Covid-19. En redes sociales muchos lamentaron que la figura de ATV, en pleno horario prime time, diga que seguirá con su programa porque su producción es el “team Covid” dejando un sabor amargo en las víctimas que ha cobrado esta pandemia.

Todos estos comentarios despertaron la indignación de figuras de la televisión, como Leonard León y Janet Barboza que no dudaron en calificarla de irresponsable. “Desde el momento que tienes las sospecha de que estás con el Covid-19, lo más justo y responsable es que cumplas con la cuarentena. Yo me quedé más de 50 días dentro de mi casa y es obvio que lo que ha hecho Magaly es un acto de irresponsabilidad sabiendo que podía tener la enfermedad se fue al canal a hacer programa”, comentó Leonard que en marzo fue contagiado del virus.

“Ella dice que su productor es inmune porque ya se ha contagiado, hasta el día de hoy no está comprobado de que los que nos hemos recuperado del Covid seamos inmunes a este virus. El mismo personal del Minsa (Ministerio de Salud) me dijo a mí que me podía volver a infectar”, aseveró el cumbiambero.

“MAGALY TRASGREDE LAS NORMAS”

Por su parte, Janet Barboza considera que la ‘Urraca’ está violando las normas y poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores. “Es lamentable, que ella o cualquier persona contraiga esta enfermedad”, refirió la rulitos. “Nos encontramos con una mujer de 60 años que trasgrede las normas… Tu marido sabiendo que eres una persona que está en una edad de riesgo sale a canturrear y tomarse sus traguitos, trasgrediendo las normas y la cuarentena. Entonces, creo que estamos con una familia que no es consciente sobre esta enfermedad”, añadió.

Según reveló Magaly un infectó logo los asesoró para que trabaje desde su casa con gente de que ya contrajo este virus. “Creo que debería darle esa información a la Organización Mundial de la salud, porque al parecer ellos todavía no están enterados”, finalizó.