Magaly le pide a papá del ‘Gato’ Cuba que no hable de Melissa: “Guárdeselo para usted”

La popular ‘urraca’ se mostró en desacuerdo por las declaraciones del papá del ‘Gato’ en las que habla de Melissa Paredes.

Magaly Medina recordó las declaraciones que ha emitido en más de una ocasión el papá del ‘Gato’ Cuba sobre su ex nuera, Melissa Paredes. Y es que Jorge Cuba ha dado a entender en más de una ocasión que nunca estuvo de acuerdo con Melissa como pareja de su hijo.

Es por eso que Magaly habló tras la conciliación de la pareja y le mandó directamente un mensaje al papá del ‘Gato’. Ella le pidió que ya no emita más comentarios al respecto porque es como echarle más leña al fuego.

“El papá de Cuba nunca estuvo de acuerdo con la relación y esto lo ha dicho luego… Eso es una cosa, ahora decirlo: ‘ya ves hijito, te lo dije’, tampoco es así, porque finalmente los hijos tienen que decidir sobre su vida, nosotros podemos alertarlos y decirles ‘no me parece’, pero ellos tienen que decidir con quién se casan…”, dijo la ‘urraca’.

“Hay padres que siempre tratan de influir en las decisiones de sus hijos… Acá no hay ganadores ni perdedores, porque los dos han perdido, porque un matrimonio se fue al traste, una niña que perdió el hogar que tenía. Esos ánimos triunfalistas tampoco son buenos, tampoco son saludables, me parece incómodo y fuera de lugar. Guárdeselo para usted… Uno no está para ir por la vida poniéndole algodones a los hijos”, añadió.

Magaly feliz por tenencia compartida de Rodrigo

La popular ‘urraca’ expresó su felicidad porque el ‘Gato’ Cuba logró que la justicia le de la tenencia compartida que estaba pidiendo. Ella festejó que la ex pareja haya podido llegar a un acuerdo para ambos y evitar un proceso judicial más engorroso.

“De verdad que es para alegrarse, sobre que esta vez sea Rodrigo Cuba, un hombre, que es muy raro que se le conceda una tenencia compartida. Creo que en esto ha obrado que llegaran a un buen acuerdo el hecho de que Melissa Paredes no quería irse a un proceso lardo de divorcio por causal”, expresó.

