Mariano Rosario Zúñiga sigue en la carrera electoral

A pesar de que Mariano Rosario Zúñiga está preso, condenado en primera instancia a cinco años de prisión por corrupción, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 decidió mantenerlo en la carrera electoral, al igual que Daniel Mora, denunciado por su esposa de haberla agredido brutalmente.

El JEE declaró improcedente la solicitud del Frente Amplio (FA) para retirar a Rosario Zúñiga de su lista de candidatos, porque no se anexó la documentación necesaria para tal trámite, como el acta del acuerdo para excluirlo, quienes participaron y el procedimiento utilizado con ese objetivo.

La dirigencia del FA repitió la misma negligencia del Partido Morado, que anunció el retiro de la candidatura de Mora, luego que se supo que este pateó en el suelo a su esposa, pero todo no pasó de declaraciones para la prensa y no se cumplió con los pasos exigidos por el JEE.

Rosario Zúñiga fue detenido el miércoles, luego de conocerse que fue condenado por recibir diez mil soles de coima por parte del alcalde de Chupuro, en Junín, cuando fue funcionario del Ministerio de Vivienda, en el 2014, a cambio de acelerar las gestiones para la construcción de una carretera.

DESAFUERO

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez indicó que ellos impulsarán el desafuero del cuestionado Daniel Mora si es elegido congresista, pues no cumplió con su promesa de renunciar al partido y a su candidatura al conocerse que golpeó a su esposa de 72 años.

“Jamás lo hubiésemos blindado, cómo podríamos aceptar que llegue al Legislativo con nuestro símbolo y bancada. Eso es inaceptable”, afirmó Pérez y criticó al JEE por no ser “diligente” y permitir que siga la candidatura del ex congresista y ex general.