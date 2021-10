“Me enseñó a hacer siempre lo mejor”: Gisela Valcárcel festeja el cumpleaños número 89 de su mamá

Compartir Facebook

La conductora Gisela Valcárcel decidió utilizar sus redes sociales para rendirle homenaje a su madre Teresa Álvarez en su cumpleaños número 89.

Mediante Instagram, la popular ‘Señito’, le escribió un sentido mensaje a su progenitora, a quien tiene la fortuna de aún tenerla. “¡TE AMO MAMÁ! ¿Saben? No saludo a mi mami por aquí, lo que pensé al compartir con ustedes, es ofrecerla a ella y a todas las mamás valientes un homenaje. Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir a Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias”, dijo.

“Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar”, agregó.

Gisela Valcárcel también destacó las cualidades de su madre pese a las adversidades de la vida. “La he visto vivir con poco y con mucho y en ambas situaciones ha sido la misma mujer valiente y amorosa con los suyos, esa mamá gallina de que muchos hablan… ¡La admiro tanto y amo tanto!”, continuó.

“Ella es como muchas mamás y como ninguna para mí. ¡Gracias mi Dios por la madre que me elegiste!” Hoy ella cumple 89 años y no puedo estar más agradecida”, concluyó.

Allison Pastor se burla de Gisela Valcárcel con divertido Tiktok

Allison Pastor causó un revuelo en la televisión al anunciar su renuncia en pleno programa en vivo. Pero eso no fue todo, sino que hubo un cruce de palabras con Gisela Valcárcel que le generó muchas críticas a la ‘señito’.

A pesar de todo, ambas se disculparon y ya dejaron el problema atrás sin ningún rencor. Es por eso que Allison ahora se anima a incluso a hacer bromas sobre la situación.

Ella utilizó el TikTok para grabar un divertido video utilizando el audio de su renuncia y las palabras de Gisela. En el video es ella quien interpreta las palabras de Gisela, lo que generó mucho revuelo en redes sociales.

“Cuando finges una pelea con tu amiga para no pagar la cuenta”, es el título del divertido video en la red social. “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos”, son las palabras que dice Allison Pastor en el clip.

