Melissa Klug le manda indirecta a Samahara

Luego que su hija Samahara Lobatón declaró en el programa ‘Magaly TV: la firme’ que no piensa vivir su embarazo al lado de su madre porque ahora está formando su propia familia, Melissa Klug le mandó una tremenda indirecta a su engreída con un mensaje donde la agradece a su abuela por estar a su lado cuando se hizo madre muy joven.

A través de su cuenta de Instagram, la chalaca envió un tierno mensaje a su querida abuela Angelita donde asevera que la maternidad no es nada fácil pero con la ayuda de la familia todo se puede. “Me enseñaste a ser una mujer fuerte como lo hiciste con mi madre”, reza su publicación.

“No hay nada más importante que tener unida a la familia sin importar defectos porque al final todos cometemos errores pero en familia se superan y se crece juntos”, sostuvo. Klug confesó que su abuela le dio la fortaleza que necesitaba cuando se convirtió en madre muy joven.

“Viví momentos muy difíciles pero tu amor me enseñó a sacar fuerzas de donde sea e ingeniármelas para poder cumplir como madre. Ser madre tan joven no es fácil para nadie pero tú me acompañaste desde el primer día y me enseñaste todo lo que necesité pero debo de confesar que aún te necesito, mis hijos e hijas te necesitan también porque aunque haya formado mi propia familia nunca podré reemplazarte eres mi madre y siempre lo serás. Siempre unidos somos una familia. Te amo Angelita”, escribió la expareja de Farfán.