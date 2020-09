Micheille Soifer: «Dentro de esta coraza, hay una persona muy sentimental»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de su operación bariátrica, Micheille Soifer sigue siendo criticada por su peso, si bien antes le podían adjetivos por sus ‘kilitos’ de más, ahora es objeto de críticas por mostrar una pérdida sorprendente.

Ante esto, la chica reality, contó en un programa de televisión que cuando la criticaban por estar subida de peso, sí le afectaba, sin embargo, prefería ser caso omiso a las críticas.

«Yo tengo mucha personalidad, lo que diga la gente me resbala, pero en realidad no es así. Dentro de esta coraza hay una persona muy sentimental y yo traté de mantener siempre una sonrisa, traté de yo misma reírme de la situación para que no me afecte más (las críticas)», comentó.

Asimismo, comentó que antes de la operación bariátrica, la Soifer almorzaba y cenaba un plato de comida, sin ninguna restricción y que adaptarse a su nueva rutina alimenticia le costó bastante.

«Yo almorzaba y cenaba comida. Yo comía mi tallarin o arroz con lo que sea. Yo comía bien. Para mi fue un proceso bien difícil el primer mes porque hacer la manga gastrica es un riesgo, el primer mes lo único que puedes comer es líquido, nada sólido», indicó.

Por otro lado, contó que luego de catorce días de operada se incorporó a trabajar y a hacer sus actividades diarias.

Cabe recordar que Micheille Soifer, tuvo un problema con su operación ya que bajó radicalmente de peso y por esta razón preocupó a sus miles de seguidores. Su médico, Raúl Layme descartó hace unas semanas que la chica reality sufra de anorexia, y comentó que había tenía un probelma post operatorio.