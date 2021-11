Nana de la hija de Melissa Paredes: «Rodrigo le reclamaba por qué llegaba tarde y ella decía ‘A ti que te importa'»

Compartir Facebook

Miriam, la nana, se fue con todo contra Melissa Paredes y reveló que ella y su bailarín se vieron en el departamento que compartía con Rodrigo Cuba.

La ex conductora del programa “América Hoy”, Melissa Paredes, sigue en la boca del lobo. Esta vez, Miriam, la nana de la hija de Rodrigo Cuba y la modelo, reveló una serie de problemas que tenía el matrimonio Cuba-Paredes. Todo esto, a raíz del “ampay” que fue difundido por Magaly Medina, en su programa “Magaly TV, La Firme”.

«Ella se puso una distancia con él, cambió totalmente, él no era lo que ella buscaba (…) Él le reclamaba por qué llegaba tarde y ella le decía ‘A ti que te importa'», reveló Miriam.

Además, dio revelaciones sobre lo que sucedió un día antes de que el ampay entre Melissa y el bailarín saliera a la luz en el programa de Magaly Medina.

«El señor estaba preocupado, esto ha sido el miércoles, el día martes me dice el señor ‘No viene Melissa’ así que yo le digo no importa, yo voy a hacer la cena, usted vaya con la bebé no más. El señor la bañó, cenó con ella, yo la esperé y le serví su cena«, mencionó ella.

Cabe resaltar que la nana juró por sus hijos que estaba diciendo la verdad en todo momento ya que vivió con ellos desde hace 3 meses.

Melissa Paredes y su mensaje bíblico tras declaraciones de la nana

La también actriz que se encuentra alejada de la televisión por el momento, decidió emitir un mensaje ‘santo’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, y te ayudaré por donde quieras que vayas. Josué 1:9”, escribió la exparticipante de ‘Reinas del show’ tras la ola de críticas por terminar su relación con Rodrigo Cuba luego del ampay con su bailarín Anthony Aranda.