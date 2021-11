Nicola Porcella y su hijo enternece las redes con divertidos disfraces por Halloween

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Son la sensación en redes! El ‘Capitán histórico’ junto a su pequeño Adriano se unen a la celebración por Halloween y causan furor con sus disfraces.

El chico reality sorprendió a todos sus seguidores al compartir una bella sesión de fotos junto a su menor hijo y otros familiares para celebrar Halloween.

Mira también: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

Como se sabe el ex guerrero se encuentra en Perú y aprovecha al máximo para pasar más tiempo con su hijo Adriano.

BRINDA SU APOYO A MELISSA

Nicola Porcella se solidarizó con Melissa Paredes tras enterarse que presuntamente Rodrigo ‘Gato’ Cuba tendría intenciones de alejarla de su hija.

Melissa Paredes estuvo hoy en ‘América Hoy’ y Nicola Porcella fue uno de los invitados del programa. Nicola escuchó la situación en la que estaba envuelta y dada su situación de padre, le pidieron una opinión al respecto.

Él evitó en todo momento dar algún juicio de valor con respecto a quién tiene la razón o si alguien se equivocó y solo se centró en la pequeña Mía. Nicola expresó que deberían poner a su hija en primer lugar e hizo fuerte revelación acerca de su relación son su madre cuando era niño.

“Yo no me he pronunciado, pero pienso en la bebe. Por naturaleza, la madre tiene que estar con el bebé, a mí me separaron de mi madre por estos mismos temas de pequeño, y luego uno sufre”, explicó Nicola.

“Los terceros siempre sobramos, y lo único que puedo aconsejar a los dos es que su hija tiene que crecer en un ambiente sano. Eso le digo a mi hijo. Tu mamá y yo no estamos juntos, pero siempre te vamos a poner primero”, añadió Porcella.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”