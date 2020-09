Nicola: “Que haya terminado con Angie no significa que terminamos mal»

Compartir Facebook

¿Será verdad? El presente que vive Nicola Porcella en México es soñado. El “chico reality” llegó al país norteño para ganarse a un nuevo público y así lo hizo, pues goza de gran popularidad.

El “capitán histórico de las cobras” es solicitado para hacer ‘live’ en Instagram. En una transmisión con la deportista mexicana Alejandra Ortíz, fue consultado por su pasado. Precisamente, sus seguidores le cuestionaron si había saludado a Angie Arizaga, su ex pareja, por su cumpleaños.

Nicola Porcella, se sinceró, y mencionó que no había saludado a “la negrita”, pues no tiene comunicación con ella, pero que sí le desea lo mejor en sus futuros planes.

“Angie es mi expareja. Yo no tengo contacto con ella no tenido contacto con ella, espero que le haya pasado bien. Le deseo lo mejor del mundo. El que hayamos terminado no quiere decir que hayamos terminado mal”, señaló Nicola.

Sin embargo, en la transmisión, un amigo de Jota Benz lanzó un comentario que dejó mal parado a Nicola Porcella. “No mientas, ah”, se lee; dando a entender que Nicola y Angie no terminaron de buena manera.

Como se recuerda, la relación entre Nicola Porcella y Angie Arizaga no siempre fue color de rosas. En distintos videos, se evidenciaron la conducta efusiva que tiene Nicola y que mandaba a “la negrita” a realizar acciones en las que no estaba de acuerdo. Después de años de relación, la dieron por terminada; siguiendo cada uno por su lado.

