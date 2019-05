Nicolás Lúcar sobre Paolo Guerrero: “No se fugó, ni se suicidó”

Nicolás Lúcar, periodista de radio Exitosa, tuvo palabras de elogió para Paolo Guerrero, por la forma como se defendió cuando se conoció que había dado positivo, luego del control antidoping en el partido ante Argentina, por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

“Paolo Guerrero es inocente de algo de lo que lo acusan, que defiende con pasión y con energía su inocencia. Que no se fuga, que no se declara enfermo, que no se suicida. Pelea por su honor”, dijo Nicolás Lúcar, en su programa radial.

Asimismo, agregó que el atacante, es un ejemplo para los jóvenes peruanos por el “extraordinario coraje”.

Lúcar sostuvo que el Swissotel puede enfrentar una demanda multimillonaria si se comprueba lo que dijeron los ex trabajadores sobre el té contaminado de Paolo Guerrero.