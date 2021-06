«Nosotros somos una parte fundamental», dijo Yaco por el Día del Padre

Compartir Facebook

Definitivamente ser padre es un labor importante, es la base sólida de la familia y eso lo sabe muy bien.

El chico ‘reality’ Yaco Eskenazi afirmó que ser padre fue lo mejor que le ha podido tocar ser y que su rol es fundamental para su núcleo familiar.

«En familia, ser papá es lo mejor que me ha pasado, amo ser papá de Liam y de un nuevo bebé que está por llegar. El Día del padre es un día para recordar que los papás somos una parte fundamental en la crianza de nuestros hijos, somos el soporte de nuestra familia”, dijo Yaco.

Además mencionó que su pequeño hijo Liam ama el fútbol y en la medida de lo posible le enseña este deporte.

“Es travieso, cuando era más chiquito pintaba todo con sus colores, y ahora último llegó renegando a la casa, muy molesto, porque lo sacaron de su pichanga, no quería bañarse, no quería saber nada con nadie”, conto Yaco como una de las travesuras de su pequeño.

Un año de su fallecimiento

Yaco recordó de manera nostálgica la partida de su padre recientemente el pasado 1 de enero del año pasado a los 65 años.

«Tengo muchos recuerdos con mi papá, recuerdo cuando me iba a acompañarlo a trabajar a La Parada, me llevaba caminando por toda La Parada, él vendiendo ropa en su mochila, yo tendría ocho o nueve años» dijo el ex chico ‘reality’.

Asimismo, recalcó que su vida no ha sido fácil, desde pequeño acompañaba a su padre al trabajo y a ganarse el dinero con ‘el sudor de su frente’.

«Recuerdo cuando le pedía propina y me decía, ‘anda a chambear al muelle’. Siempre pienso en mi papá y en todo lo que viví con él. Este día del padre, y todos los días, ¡a querer mucho, a amar mucho, feliz día a todos los papás», declaró Eskenazi para los medios.

Como se sabe Yaco dejó el programa de Esto es Guerra para poder dedicarse a fondo a su familia y a la próxima llegada de su hijo o hija. La familia de tres esta muy emocionada por el nuevo integrante.