Paltita emocionada pide ayuda para recuperar su vehículo robado

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rubí, más conocida como la ‘Palta emocionada’, salió a denunciar en vivo que sufrió el robo de su vehículo que, con mucho esfuerzo, pudieron comprar

¡Lamentable! La famosa ‘Palta emocionada‘ se acaba de convertir en una nueva víctima de la delincuencia y es que, desde su cuenta de Facebook, Rubí Guerra Huisa denunció que robaron su vehículo y pide ayuda para recuperarlo.

Según menciona la joven de apenas 18 años, se trata del robo de su Volkswagen escarabajo de color azul y de plaza EQ-6883, el mismo que utilizaba para trasladar sus productos.

“Hoy me he despertado triste, porque ya no encontré mi carro, me lo robaron hoy a las 4 a.m. al parecer. Ayúdenme a encontrar a la persona que se lo llevó”, indicó.

Mira también: Vacuna móvil: Minsa inmunizará a población en zonas de difícil acceso

“El carro que con tanto esfuerzo compró mi padre cuando tuvo a mis hermanos mayores, el carro donde me llevaba y recogía del colegio y con el cual salíamos a pasear, un buen carro que nos protegía», continuó Rubí sin ocultar su tristeza por el inesperado hurto ocurrido en Tomás Valle con Dominicos.

con ese carro me iba a las entrevistas, se puede ver que esta de azul y tambien tiene manchas de azul que estan mal pintadas Posted by Rubí Guerra Huisa on Tuesday, July 14, 2020

«Será viejito, pero era irrompible, y con algunos empujoncitos este llegaba a donde sea. Desde muy pequeña estuve con él, hasta el día de ayer. Con el carro iba a trabajar mi padre y yo”, aseguró sobre el hecho.

Para ayudar en el reconocimiento del vehículo, la joven mencionó algunas características del mismo.

“Tiene unas cuantas partes pintadas de un tipo de azul nada brillante, tiene unos cuantos golpes delanteros, y por dentro la tela del techo y de los asientos está rasgada. Una de las lunas del espejo tiene tipo un hueco pequeño, dentro tiene unos stickers viejos pegados en las esquinas”, enfatizó.

Cualquier información o ayuda para Rubí y su familia, comuníquese al 975 568 982.

FUENTE: EXITOSA PERÚ

Mira también: VMT: Delincuentes roban vehículo de EsSalud para traslado de pacientes