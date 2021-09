‘Peluchín’ arremete contra sus críticos por no renunciar a su vacuna: “¿Y a ti que te molesta?”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Sin pelos en la lengua! El conductor del programa ‘Amor y Fuego’ responde a todos sus ‘haters’ por no rechazar su vacuna en nuestro país.

Tras ser duramente criticado en Twitter, Rodrigo González salió a defenderse sobre por qué no decidió renunciar a su vacuna en el Perú, pese haberse vacunado en los ‘Yunaites’ hace meses atrás.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, contó.

Además contó que la decisión que ha tomado sobre recibir la vacuna en el Perú debe ser respetada: “Cada rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, no tenemos por qué renunciar a nuestra vacuna”.

Muchos usuarios en Twitter arremetieron contra ‘Peluchín’ y lo tildaron de egoísta por vacunarse dos veces. A lo que el conductor respondió lo siguiente: “¿Y a ti que te molesta? ¿te quité algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis”, contestó.

¿Y a ti que te molesta ? ¿te quité algo? ¿te debo algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis https://t.co/72I914j5pz — Rodrigo González (@rodgonzalezl) September 8, 2021

SE VACILA DE LA DERROTA DE EEG: “FUERON PARA SER MASACRADOS”

El conductor de espectáculos Rodrigo González fue crítico al comentar sobre los guerreros que fueron a tierras aztecas a representar a Perú. Cabe decir que casi todos perdieron sus competencias a excepción de Pancho, Karen Dejo y Said Palao.

“Los guerreros fueron para hacer el papelón de su vida, fueron para ser masacrados (…) Yo creo que paradojas de la vida, a los que inventaron el carrusel les dieron la vuelta”.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ opinó sobre Nicola Porcella, quien representa a ‘Guerreros México’: “Nicola ahora es coach, bien alucinado. Ahora es mexicano, más mexicano que Frida Khalo”.

De otro lado, su dupla en la conducción Gigi Mitre dijo que la producción de EEG no perdió mucho pues ganaron en rating. “Por un lado, la producción está contenta porque les ha funcionado, pero no es bonito verlos como perdedores”.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio