‘Peluchín’ la pasa de lo más lindo con su novio en Tarapoto, donde recibirá el 2022

Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, disfruta del sol y la naturaleza en tierras selváticas con su novio. Lejos del tráfico limeño, el conductor de ‘Amor y Fuego’, decidió enrumbar a Tarapoto donde recibirá el 2022.á el 2022.

El portal Instarándula difundió algunas imágenes del conductor y su novio en el aeropuerto Jorge Chavez; sin embargo, Rodrigo González, decidió no esconderse y publicó una cariñosa foto junto a su galán.

En el clip audiovisual se alcanza a ver cómo Salvatore y Rodrigo entablan una conversación, mientras están rodeados de otros pasajeros que tienen su mismo destino.

Tras la publicación del presentador de espectáculos, una usuaria le escribió “qué guapo tu hermano Rodri”, por lo que, fiel a su estilo y recontra sarcástico le respondió en público. “Rodriguista despistada. Mis amores ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo?”.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se volvió a referir a las polémicas declaraciones y pedido de Dalia Durán sobre la liberación del cumbiambero John Kelvin que la agredió meses atrás y ahora está en prisión.

El conductor de espectáculos no se inmutó y más bien arremetió contra Dalia Durán asegurando que necesita ayuda psicológica. “Me parece una barbaridad todo lo que estoy escuchando (…) Ella ya se acostumbró a vivir muy cómoda, que le paguen las cosas, así como lo hacía John Kelvin”.

“Qué rabia me da que esa ayuda no se la hayan dado a alguien que realmente la necesitaba, porque yo no puedo contemplar eso, que digan que ahora John Kelvin es un pobrecito. Ella nos ha estado viendo la cara todo este tiempo”, agregó el presentador.

“Ella necesita la ayuda, pero no le da la gana de salir adelante. Ella es una mujer maltratada, eso nadie se lo quita, pero si nos ha visto la cara a todos nosotros. Es una enferma que no está recibiendo un tratamiento que necesita en estos momentos”, finalizó.

