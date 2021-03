“Prefería morir luchando que mirar”: Hombre terminó desfigurado tras salvar a mujer de una violación

Compartir Facebook

La violencia de género va en aumento en el mundo. Desde maltratos hasta violaciones son cada vez los más comunes en distintos países. Es el caso de un hombre que se vistió de héroe y salvó a una mujer que estaba a punto de ser ultrajada.

Trascendió que, una mujer fue acechada por un sujeto, a la salida de un bar, el mismo que la estaba obligando a irse con él en su automóvil. Al parecer se habría querido aprovechar de la situación, pues la mujer no estaba totalmente lúcida por los tragos.

Sin embargo, ante el ataque, ella reaccionó gritando y pidiendo ayuda a quienes se encontraran a su alrededor.

“El incidente ocurrió hace dos semanas y yo estaba con una amiga mía de mi área. Fuimos a un bar y mientras estaba allí sentada bebiendo, algo me dijo que debía salir a hacer pipí. Salí y ahí fue cuando vi a un hombre obligando a mi amiga a irse con él (…) La estaba agarrando, queriendo acostarse con ella diciéndole cosas como ‘te vas conmigo’”, empezó contando la amiga.

“Fue entonces cuando supe que estaba en peligro. Le dije que se detuviera y me dio una bofetada y me apuntó hasta que me caí (…) Rápidamente corrí a mi casa para agarrar un cuchillo para poder defenderme. Quería asustarlo porque nunca había apuñalado a nadie, pero mi quitó mi cuchillo de la mano y me derrotó hasta que nuevamente caí”, agregó.

Afortunadamente, como enviado de Dios, su amigo Asanda Ndlebe, aparece en escena, pues salí también a orinar. Fue ahí que él presenció todo lo ocurrido y sin pensarlo dos veces salió en su defensa.

“Empezó a golpearme con una piedra afilada en la cara y el ojo. La gente comenzó a salir para evitar que me lastimara, pero en ese momento, ya estaba inconsciente. Luego desperté en el hospital (…) No está bien que los hombres abusen de las mujeres. Pensé para mí que preferiría morir luchando porque una mujer no fuera violada que mirar y no hacer nada al respecto”, contó el amigo salvador.

Finalmente, según contó, no puede ver con el ojo izquierdo y el médico le indicó que existe la posibilidad de que no vuelva a ver, sin embargo tiene la esperanza de curarse.

