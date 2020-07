Compartir Facebook

´Chica selfie’ mostró orgullosa sus calificaciones del noveno ciclo de su carrera.

La modelo Rosángela Espinoza se lució feliz en Instagram, pues ha culminado el noveno ciclo en la universidad aprobando todos los cursos. La chica reality lo celebró su logró con un sensual baile.

«Más feliz que nunca. Les cuento que aprobé el noveno ciclo con éxito. Miren mis notas a celebrar”, escribió la ‘Chica selfie’ debajo del video donde se luce meneando sus caderas.

FANS LA FELICITAN

La publicación de la integrante de ‘Esto es guerra’ alcanzó más de 26 mil likes y muchos de sus seguidores la han felicitado por ser una chica estudiosa, a pesar de ser una chica reality.

“Te felicito por lo menos tienes interés en mejorar y no quedarte como algunas Guerreritas que solo piensan en ropa”, “Felicidades mi Rous. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, “¡Felicitaciones! Me encanta la gente que es multifacética”, se puede leer en algunos comentarios.

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que la modelo comparte sus calificaciones de su universidad, pues anteriormente lo hizo para callar a sus críticos.

“Terminé el ciclo con muy buenas notas, y ahora a seguir avanzando con los estudios, aunque todos me preguntan cómo hago con los tiempos, en realidad lo que no me falta es la perseverancia y quiero cumplir uno de mis grandes sueños, ser toda una profesional. Querer es poder. Y por último todo esfuerzo tiene su recompensa», escribió Rosángela en Instagram.

