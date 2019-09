Sacan a “chama” y “se lleva todo” de clínica nutricional

TRUJILLO. El exceso de confianza le salió caro a la dueña de una clínica nutricional, quien sufrió el hurto de su dinero y otras pertenencias por parte de una ciudadana venezolana, en la urbanización San Andrés.

EN 10 SEGUNDOS

Todo comenzó cuando Danita Ulloa García, dueña del negocio “Alimente Nutricional”, ubicada en la calle San Vicente de Paul N° 164, en la urbanización San Andrés, le comunicó a Yoeli Rodríguez o Yoeli Eufranmis Choco Chirinos (como aparece en su cuenta de Facebook), que prescindiría de sus servicios por problemas ajenos al negocio. La presunta ladrona refirió que iba a limpiar el local y luego cerraba la cafetería que funciona en el primer piso y tiene por denominación “Vianda”.

Según información de la encargada del negocio, esperó que los dueños salieran del local, para aproximadamente a la 1:00 de la tarde dirigirse a la caja fuerte y sacar seis mil 100 soles que tenían para pago a proveedores. Además, metió a su bolso una tableta que recién se había adquirido y está valorizado en mil 800 soles.

Lo más indignante para la dueña del negocio, es que la mujer se llevó hasta los chocolates que había en un mostrador, y todo su accionar delictivo lo hizo en menos de un minuto, exactamente en 10 segundos. Lo que hace suponer que la venezolana sabía de la existencia del dinero.

INDIGNACIÓN

“Esto me deja una lección, de que no podemos confiar en los venezolanos. Le dimos la confianza necesaria y no es justo que así nos pague; todo hace suponer que el hurto ya estaba planificado junto a su pareja”, expresó indignada la dueña del establecimiento.

Además, agregó que cuando fueron a buscar a la pareja de la ladrona, en la empresa de taxis donde alquilaba una unidad, le dijeron que había dejado el trabajo. También, dejaron el cuarto que alquilaban y apagaron sus celulares.

El caso ya lo tiene en investigación personal de la División de Investigación Criminal -Divincri y la Sección Robos del Complejo Policial de San Andrés.

EL DATO

La mujer venezolana tenía laborando en el negocio solo dos meses y se le dio adelanto de sueldo, pues aseguraba que su hija estaba enferma.