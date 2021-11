«Seguimos apoyándolo», dijo papá de ‘Gato’ Cuba tras ser llamado ‘ex presidiario’ por Melissa

Compartir Facebook

No se quedó callado pues el ex ministro Jorge Cuba le respondió a su ex nuera Melissa Paredes tras haberlo señalado como ‘ex presidiario’ en el programa de Magaly Medina.

El padre de Rodrigo Cuba se pronunció a raíz de las acusaciones de la actriz recordándole las investigaciones en su contra por el caso del Metro de Lima.

El programa ‘Amor y Fuego’ fue el responsable de contactar al ex ministro y el solo dijo que hace lo que cualquier padre haría por sus hijos, apoyarlo.

Asimismo, la reportera del programa de espectáculos le preguntó que pensaba sobre las declaraciones que ofreció Melissa al haberlo tildado de manera tan negativa a pesar de ser el abuelo de su pequeña.

«¿Ustedes están recomendando a Rodrigo hacer las cosas o esto ya lo está haciendo un abogado de manera legal?«, se le escucha a la reportera interrogar a Jorge Cuba, ante lo que responde: «Él está siendo asesorado y nosotros nos mantenemos apoyándolo simplemente».

Prefiere guardar silencio

Por su parte Jorge Cuba dijo que ante las palabras de Melissa prefiere guardar silencio y no caer en provocaciones pues desde que salió a la luz el ampay la familia Cuba ha tratado de mantenerse al margen de la situación y resolver todo de manera legal y de manera privada.

«No voy a hablar sobre las declaraciones de Melissa, nosotros vamos a seguir guardando silencio», se le oye decir al ex ministro.

Al parecer el padre del ‘Gato’ Cuba prefiere mantener la privacidad en todo este caso polémico que le ha tocado vivir a su hijo tras presunta infidelidad.

Melissa Paredes pide a Rodrigo Cuba que le devuelva los 10 mil dólares que le regaló

Recientemente, en el programa de Magaly Medina, la abogada Patricia Simons compartió unos audios donde se escucha una fuerte discusión entre la modelo y el jugador de la Universidad César Vallejo. Incluso, Melissa llama ‘cínico’ y ‘psicópata’ al padre de su hija.

“¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, cuestionó Magaly Medina, a lo que la abogada le explicó que se debería a que Melissa le pidió los 10 mil dólares que en algún momento le regaló al futbolista para que compre su auto.

La reacción de Rodrigo Cuba tras abandonar la nueva casa de Melissa

“Ella le dio, no le presto, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿Cómo voy a mantener a tu hija?”, respondió.